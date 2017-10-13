Haber: Gönül Olutürk

Konuyla İlgili İl Milli Eğitim Müdürlüğünden şu açıklama yapıldı; “ Bolu ilimizde özellikle Anaokullarımızda ve Anasınıflarımızda 3 yıldan beri değerler eğitimi yapılmakta olup, çok olumlu neticeler elde edilmiştir. Bu itibarla 2017-2018 eğitim öğretim döneminde, anaokulu ve ilkokullarda değerler eğitiminin verilmesi bir protokolle uygulamaya konulmuştur. Değerler Eğitimi Bolu Müftülüğünde görev yapan ön lisans ve lisans mezunu pedagojik formasyona sahip öğreticiler tarafından verilmektedir. Değerleri Eğitimi haftada bir gün olmak üzere ders dışında, velilerin isteğine bağlı olarak verilecektir. Okullarımızda uygulanan değerler eğitimini almak isteyen veya istemeyen öğrencilerin arkadaşlarıyla ilişkilerinin bozulması, okul idarelerinin öğrencilere dönük ayrımcı tutumları ya da sosyal baskı oluşturmaları asla söz konusu değildir. Dersi verecek öğretmenler Diyanet İşleri Başkanlığında çalışan kadrolu veya geçici öğreticiler olduğundan, mevzuat çerçevesinde gerekli güvenlik soruşturmaları yapılarak görevlendirilmeleri yapılmıştır. Milli Eğitim Müdürlüğünce, değerler eğitimine giren öğreticilere ek ders ücreti ödenmeyecektir” şeklinde açıklama yapıldı.