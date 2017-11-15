Haber: Semih Baykal

Yaşar Yüceer Başkanlığında Çarşamba günü gerçekleşen toplantıda İl Milli Eğitim Müdürlüğünün bütçe sunumu yapıldı. Kurum adına sunum yaparak meclis üyelerini bilgilendiren Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, 2017yılında kurum tarafından yapılan çalışmaları anlatırken, 2018 yılı için yapmayı planladıkları çalışmaların bütçe maliyetini 24.680.000 TL. olarak açıkladı. Talep incelenmek üzere Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna havale edildi.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE 200 BİN TL BÜTÇE

Toplantıda ayrıca İl Sağlık Müdürlüğünün bütçe talebi ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonundan gelen rapor da görüşüldü. Müdürlüğün 265.000 TL. bütçe talebine karşılık komisyon raporunda 200.000 TL. ödenek ayrılmasının uygun olduğu belirtilirken, konu nihai kararın verilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. İl Genel Meclisinde bütçe görüşmeleri kapsamında Perşembe günü Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün bütçe sunumu yapılacak.