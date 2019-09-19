Milli Eğitim’e 449 personel alınacak

Haber: C. Kutay AYKAN

Her yıl olduğu gibi bu yılda 2019-2020 eğitim öğretim yılının açılmasıyla birlikte İŞKUR, Toplum Yararına Programlar çerçevesindepersoneli alımını gidiyor. Bolu İl Merkezi ile ilçelerde dahil olmak üzere, okullarda görevlendirilmelere başlıyor.

Toplum Yararına Programlar çerçevesinde Bolu Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesi 350 temizlik işçisi ile 99 güvenlik personeli alınacak. 449 personel 1 Ekim tarihi itibariyle görevlerine başlayacaklar.

Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2019, 16:08