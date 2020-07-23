Milli Eğitim’e bir ödenek daha

Haber: N. Halid Altundal

Geçtiğimiz aylarda AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü’nün çabalarıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde yapım ve onarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere 10 milyon TL ek ödenek İl Özel İdaresi’ne aktarılmıştı. Bununla yetinmeyen AK Parti Bolu Milletvekilleri Ankara’daki yoğun çalışmaları sonucu 28 milyon TL bir ek ödeneği daha Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde kullanılmak üzere ilimize aktarılmasını sağladılar.

Konu ile ilgili ortak açıklama yapan AK Parti Bolu Milletvekilleri Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü, “Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin rahat edebilmesi, ilimizde eğitim konusunda geldiğimiz başarılı konumun daha da yükseğe çıkması adına çalışmalarımıza istişare içerisinde devam ediyoruz. Gerek Bolu’da İl Milli Eğitim, gerekse Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığımız ile yaptığımız görüşmeler neticesinde hızlı ve süratli bir şekilde eksikliklerimizi gidermenin gayretindeyiz. Özellikle ilimiz deprem bölgesinde yer aldığı için Milli Eğitim Müdürlüğümüzce tespit edilen okul binalarımızda güçlendirme yapılması gerekiyordu. İlimizdeki okulların güçlendirilmesi ile ilgili çalıştığımız projeler kapsamında hazırlık, plan ve proje aşamasındaki işlemleri evveliyatla tamamlayan ilimize Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından ilave 28.000.000 ödenek gönderildi. İlimize hayırlı olsun” ifadelerine yer verdiler.

“EĞİTİM CAMİASINA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Milli eğitim camiasına da teşekkür eden Milletvekilleri Aydın ve Küpçü, “Projelerin eğitim-öğretim dönemine yetişmesi, hızlı bir şekilde devam etmesi adına emek sarf eden başta İl Milli Eğitim Müdürümüz olmak üzere tüm eğitim camiasına teşekkür ediyoruz. Bolu’muza desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Strateji ve Bütçe Başkanımız Sn. Naci Ağbal’a, Milli Eğitim Bakanımız Sn. Ziya Selçuk’a, Milli Eğitim Bakan Yardımcımız Sn. Reha Denemeç’e, İl Başkanımız Nurettin Doğanay’a ve teşkilatımıza şükranlarımızı sunuyoruz” dediler.