Haber: Ceylan Beykoz

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne giden Vali Aydın Baruş ilk önce kurumun yeni hizmet binasını gezerek birimlerde çalışan personeller ile sohbet etti. Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yeni hizmet binasının gezilmesi sırasında öğretmenler tarafından çekilen ve koridorlara asılan fotoğrafları da inceleyen Vali Baruş, kurum brifingini almak üzere toplantı salonuna geçti. İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz tarafından Vali Baruş’a, 2017 yılında yapılan yatırım ve projeler ile 2018 yılında planlanan yatırım ve projeler hakkında detaylı brifing verildi. Ayrıca eğitim-öğretim alanındaki çalışmalar konusunda karşılıklı istişarede bulunuldu. Önümüzdeki günlerde de kurumlardan brifing almaya devam edecek olan Vali Baruş, daha önce de Sağlık Müdürlüğü, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’ndan brifing almıştı.