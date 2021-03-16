Milli Eğitim’in 2 başvurusuna onay

Haber: N. Halid Altundal

2020 Teklif Çağrısı Döneminde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Erasmus+ Programının, Mesleki Eğitim ve Okul Eğitimi alanlarında Dış İşleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Türk Ulusal Ajansına yapılan 2 akreditasyon başvurusu da kabul edildi. Dış İşleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Türk Ulusal Ajansına ülke genelindeki çeşitli kurum/kuruluşlardan Erasmus+ Programı ‘Mesleki Eğitim’ alanında yapılan 264 başvurudan 80 kurum/kuruluş, ‘Okul Eğitimi’ alanında yapılan 240 başvurudan 81 kurum/kuruluş Erasmus+ Akreditasyonuna hak kazandı.

Türk Ulusal Ajansı tarafından açıklanan sonuçlara göre İl Milli Eğitim Müdürlüğü mesleki eğitimde 80 kurum/kuruluş içerisinden 6. sırada, okul eğitiminde 81 kurum kuruluş içerisinden 9. sırada akredite kurum olmaya hak kazandı. Bu kapsamda 5 yıl boyunca İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı meslek liselerinden her yıl 75 öğrenci, 25 öğretmen; ilkokul, ortaokul ve liselerinden 75 öğretmen 25 öğrenci olmak üzere toplamda yıllık 200 katılımcı öğretmen ve öğrenci Avrupa'nın çeşitli ülkelerine gidecek. Bu sürede öğrenciler öğrenim gördükleri mesleki eğitim alanlarında uygulamalı eğitim (Staj) alacaklar, öğretmenler de kurs görecekler. Böylece 5 yılda toplam bin öğretmen ve öğrenci yurt dışı hareketlilik faaliyetlerine katılmış olacak.

Dış İşleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Türk Ulusal Ajansı tarafından 5 yıl süresince her iki alandaki akreditasyonlar kapsamında yaklaşık 2 milyon euroluk bir bütçe yurtdışı hareketlilik faaliyetli için Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmiş olacak.