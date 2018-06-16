Haber: Kasım Şahin

Saadet Partisi Bolu İl Başkanı Veysel Çetinkaya, Milletvekili Adayları Veysel Ayeroğlu ve Davut Karahaydar 24 Haziran seçim çalışmaları kapsamında gazetemize nezaket ziyaretinde bulundular. Yürüttükleri seçim çalışmalarına ilişkin sorularımızı da cevaplayan Saadet Partililer, halkın Milli Görüşü özlediğini ifade etti. İlk olarak Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda yaptığı, “Türkiye ekonomisi şu anda obezite hastası gibi. Şişmiş durumda. Fakat kilolu olması güçlü olduğu anlamına gelmez aksine kasları, adeleleri gelişmediği için hareket etmesi imkansız hale gelir” açıklamalarını değerlendiren Saadet Partisi Bolu İl Başkanı Veysel Çetinkaya şunları söyledi: “Şu anki mevcut iktidar üretime dönük yatırımlar değil, ülkeyi rahatlatacak, üretim sağlamayan yatırımlar yaptı. Bu yüzden bunlar obez oldu, şişmanladı artık. Bu gömlek isteseler de onlara dar gelmeye başladı. Zira bunlar ne zaman millete döner, tarım ve hayvancılığı destekler, üretime dönük fabrikalar yapar, işsizliği önlerse o zaman bu gömlek onlara normal gelir. Politikalarını değiştirmeleri gerekir, o yoldan dönmeleri gerekir. Yanlış yoldalar. Bu yolu bırakmadıkça kesinlikle başarılı olamazlar.”

“Milli Görüşe özlem var”

Seçim çalışmalarına ilişkin ise Saadet Partisi Bolu 2. Sıra Milletvekili Adayı Veysel Ayeroğlu, “Şu an insanların ekonomik olarak büyük sıkıntıları var. Milli Görüşün ve Refahyol Hükümetinin bir özlemi var insanlarda. Yeniden Milli Görüş’ün olduğu, ekonominin canlı olduğu bir zaman bekliyorlar. Milli bir ekonomi bekliyorlar. İnşallah 24 Haziran’da da sandıkta bunun cevabını vereceklerdir” ifadelerini kullandı.

“Üretim yok, borç var”

Son olarak da Saadet Partisi Bolu 3. Sıra Milletvekili Adayı Davut Karahaydar şu açıklamalarda bulundu: “Şu an seçim çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Ama özellikle iktidar partisinin tarafından bir siyasi baskı var yıldırma konusunda. Ekonomik sıkıntılar aldı başını gidiyor. Köylü bitmiş durumda. Küçük esnaf da vergi yüküyle ezilmiş halde. Herkes borç içinde. Ortada üretime dair bir şey yok, ancak borç var. Şu an tek umut Saadet Partisi’nin daha önceki iktidarında yapmış olduğu politikalara dönerek, insan emeğine dayalı ekonomi sistemiyle bu sorunlar çözülerek Türkiye’nin daha iyi yerlere gelmesini sağlamaktır. Ülkemizde çiftçiyi destekleyen değil rekabete sokan bir politika var. Yurt dışından getiriyor ürünü ki çiftçi fiyat düşürsün. Rekabete sokuyor ama çiftçimizin girdi fiyatı yüksek olduğu için çiftçiler ürünü ucuza satamıyor.”

