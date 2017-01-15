HABER: FARUK ÇİDEM

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülen anayasa değişiklik teklifi görüşmelerine devam ediliyor. Önceki gün 11. Maddenin görüşülmesi sırasında söz alarak konuşma yapan CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, “diktatörlük ve demokrasi arasındaki farkı açıklayacağım” dedi.

Özcan, “Egemenlik kayıtsız şartsız diktatöre aittir. Demokraside ise egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir. Bu görüşmelerde sizlerle temel kavgamız işte budur. Sizlere bunu anlatamıyoruz. Osmanlı’nın son elli yılından beri egemenlik millete verilmiş. Siz bu yüz elli yılı tersine döndürüp egemenliği yeniden milletin elinden alıp saraya vermeye çalışıyorsunuz. Eğer bunu yaparsanız bunun adı demokrasi olmaz. Arkadaşlarımız günlerdir size laf anlatma çabası içerisindeler” dedi.

“RECEP TAYYİP ERDOĞAN SANDIKTAN ÇIKTI DA BİZ NEREDEN ÇIKTIK”

Partili Cumhurbaşkanı olan kişinin yapılan değişiklik sonrasında parlamentoyu bile feshedebileceğini ifade eden Tanju Özcan; “Yüzde elli bir ile seçilen bir partili cumhurbaşkanı burada değişik partilere mensup milletvekillerinin bulunduğu ve milli iradenin yüzde yüz tecelli ettiği parlamentoyu feshedecek. Buradaki bir konuşmaya kızıp belki ertesi gün meclisi feshetmeye kalkacak. Haydi, buyurun seçime gidelim diyecek. Sayın milletvekilleri sizin sorununuz şu. Siz milli iradeyi sadece Recep Tayyip Erdoğan olarak temsil ediyor olarak anlıyorsunuz. Kendinizi küçümsüyorsunuz. Recep Tayyip Erdoğan sandıktan çıkıp geldi. Biz nerden çıkıp geldik ağaç kavuğundan mı çıkıp geldik. Bizler de sandıktan çıkıp geldik. Bizleri sarayın içindeki camiinin avlusunda bulup buraya mı getirdiler. Milli iradeyi aslında biz temsil ediyoruz” şeklinde konuştu.

“SİZLERE LAF ANLATMAKTAN YORULDUM”

Konuşmasının sonunda milletvekillerine “size laf anlatmaktan vazgeçiyorum” diyen CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan şunları söyledi:

“Biz Milliyetçi hareket anlayışımızı beş tepe dağlarına yazmışız. Sizin hiç milliyetçilik ile ilgili bir derdiniz olmadı. Hiçbir kaygınız olmadı. Siz milliyetçiliği ayaklar altına aldık diyen siyasi hareketsiniz. Dolayısıyla ben Bahçeli’ye büyük saygı duyuyorum. Milliyetçi hareket partisi milletvekili arkadaşlarımın vatan sevgisi, millet sevgisi, bayrak sevgisinin olduğunu çok iyi biliyorum. Bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bayrağımızın çok iyi bir rengi var. Sayın Bahçeli; Al Bayrağımızın rengine benzeyen kırmızı oy pusulasını tercih edelim! Bu renge de uyan tıpa tıp benzeyen bir oy pusulamız var. İsterseniz uygun görürseniz o kırmızı oy pusulanı zarfa koyup kutuya atarsanız. Ülkemizi gerçekten büyük bir yükten kurtarmış olacaksınız. Takdir sizin.”