Milli Kanocu’nun hedefi yeni başarılar

Haber: Ceylan Beykoz

Kanoculuk, Türkiye’nin gelişmekte olan spor branşları arasında. Gerek kanoya elverişli çok sayıda akarsuyun bulunması gerekse özellikle son yıllarda Kano Milli Takımı’nın elde ettiği başarılar, bu spora ilgiyi her geçen gün artırıyor. Uluslararası arenada Türkiye’yi başarıyla temsil eden genç sporculardan Milli Kanocu Mustafa Özmen, Türkiye’nin önde gelen elektrik perakende şirketi Sepaş Enerji’nin de desteğini alarak henüz 20 yaşındayken dünya sıralamasında kendi kategorisinde ilk 10’a yükseldi.

MİLLİ FORMAYLA YENİ ŞAMPİYONLUKLAR HEDEFİ

1997 doğumlu Özmen, 16 yaşında doğum yeri Adapazarı’nda kano sporuna başlayıp 1 sene içinde milli takıma kadar yükseldi. 2014’ten bu yana milli formayı aralıksız giyen genç kanocu, farklı kategorilerde Avrupa ve Dünya şampiyonalarında ülkemizi başarıyla temsil etti. Türkiye genelinde 4 milyon kişiye enerji hizmeti sunan Sepaş Enerji’nin desteğini arkasına alan Özmen, kariyerine kısa sürede Türkiye Şampiyonluğu ve Avrupa ikinciliği ekledi.

Genç sporcu, 2021’de de yeni madalyalar kazanmaya devam ediyor. Özmen, Türkiye Kano Federasyonu tarafından Adana’da düzenlenen Durgunsu Kano Olimpik ve Milli Takım Seçme yarışlarında 3 kategoride derece almayı başardı. Milli Kanocu, bu organizasyonda K1 1000 m ve K1 500 m kategorisinde birincilik; K1 200 m kategorisinde ise ikincilik elde etti. Özmen, son olarak geçtiğimiz hafta Macaristan’ın Szeged kentindeki olimpiyat kota yarışlarında da milli takım formasını terletti.

Milli sporcu, federasyon tarafından 11-13 Haziran’da Eskişehir’de düzenlenecek Durgunsu Kano Türkiye Kupası’nda ve temmuz ayındaki Türkiye Şampiyonası’nda da favoriler arasında gösteriliyor. Genç kanocu, katıldığı tüm uluslararası yarışmalarda madalya kürsüsüne çıkarak Türk bayrağını sürekli dalgalandırmayı hedefliyor.