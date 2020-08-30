Haber: N. Halid Altundal

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Bolu Merkez İlçe Başkanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. Yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. MHP Merkez İlçe Başkanlığı Zafer Bayramı mesajında şu ifadelere yer verildi: “30 Ağustos 1922 tarihi bütün dünyaya ve emperyalist güçlere göstermiştir ki Türk milleti hiçbir zaman esarete teslim olmayacak, bağımsızlık ve egemen haklarından asla vazgeçmeyecektir. Türkler savaş hukukunu bilen, bildiği kuralları 2500 yıllık devlet tecrübesi ve hukukla hareket eden bir devlettir. 30 Ağustos 1922 Büyük Taarruz hareketine gelinen süreçte Yunan kuvvetleri emperyalist güç olan İngiliz kışkırtmalarıyla Anadolu’ya girmiş, yakmış, yıkmış; her türlü zalimliği Anadolu’da yaşayan genç, yaşlı, kadın demeden yaşatmıştır. Minaresi yıkılmış camilerden, yığın yığın olmuş sivillerin şehitlerinden bir zulüm ve mezalim içerisindeydi, Anadolu’ya geçen vatanseverler. Bu işgal ve zülüm hareketine top yekun mücadele için halkımızı birlik, beraberlik ve bağımsızlık mücadelesi etrafında kenetleyecek bir karar alarak ‘Ya istiklal ya ölüm’, ‘Ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum’ diyen ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının mirasçısı, Milli Mücadelenin takipçisi Türk milliyetçileriyiz. Ne mutlu Türk’üm diyene!.”