Milli parkın yolu aylardır kapalı

HABER:Gönül Olutürk

İlimizin yegane milli parkı Yedigöller ile Bolu arasında bulunan 42 kilometrelik yolun neredeyse iki aydır kapalı oluşu tabiat severleri zor durumda bırakıyor. Özel idarenin bir türlü ulaşıma açmadığı yol sürücülere zor anlar yaşatıyor. Özel İdareye bağlı dozerlerin yol üzerinde bırakıldığını ve sürücüsüz olarak bekletildiğini gören kişiler buz ve kardan dolayı kapalı olan yolun neden açılmadığını sorguluyor. Konu hakkında bilgisine başvurduğumuz Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü, “Yol açmak için her hangi bir makine parkımız yok. Konuyu Özel İdaremize bildirdik yolun açılmasını bekliyoruz. Yolumuz en kısa sürede açılacaktır” bilgilendirmesini yaptı.

Yolun kapalı olduğunu bilmeyen günü birlik milli parkı ziyarete giden vatandaşlar ise, “yolda kalarak, kaza yaparak ve geri dönmek zorunda bırakılarak çok kötü bir gün geçirdik” yorumunu yaptılar. Yolda aracı kara saplanan Ayhan Demir, “İstanbul’dan gelen misafirlerimizi Yedigöller’e götürmek için yola çıktık aracımız kara saplandı. Bizim gibi onlarca kişi yolun kapalı olduğunu bilmediği için milli parka gidip eylenmek niyetindeyken, çileli bir gün geçirdi. Yolda üzerinde Bolu İl Özel İdaresi yazan dozer gördük. Niye bu dozer yolu açmıyor. İnsanlara bu çileyi neden yaşatıyorsunuz deyince, ‘özel idarede dozer operatörü yokmuş’ yanıtını aldık. Yol yılbaşından bu yana kapalı kalmış. Her yerde yaz havası var insanlar yolun kapalı olduğunu bilmiyorlar. Lütfen ya yolu açın, yada insanların bu yola girişini engelleyin” ifadelerini kullandı.