Milli Parklara ziyaretçi akını

Haber: Ceylan Beykoz

Bünyesinde bulundurduğu 200’e yakın göl ve göletin yanı sıra yüzde 65’i ormanlarla kaplı olan ilimiz, Covid-19 salgını süresince tatilcilerin ilgi odağı haline geldi. Temiz ve doğal havayı salgın döneminde fırsata çevirmek isteyen tatilciler ‘’Tabiatın Kalbi’ne’’ akın etti. Bayram tatilleri ve hafta sonu büyük yoğunluk yaşanan bölgelerde, 8 aylık süre zarfında, Abant Tabiat Parkı 464 bin 915 kişi, Gölcük Tabiat Parkı 241 bin 400 kişi ve Yedigöller Milli Parkı ise 70 bin 171 kişi olmak üzere toplam 776 bin 486 tatilciyi ağırladı. Bu ziyaretler esnasında koronavirüs salgınına önlem almak adına milli parklara bağlı ekipler, maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda çalışmalarını sürdürürken, jandarma ekipleri ise giriş noktalarında HES kodu kontrollerine devam ediyor.