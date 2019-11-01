Milli parkta çöp manzaraları

Haber: Erdal Tanrıverdi

Havaların güzel seyretmesi ile birlikte ziyaretçi sayısı artan Yedigöller Milli Parkı'nda vatandaşların çöplerini çöp kutuları yerine yerlere atmaları çevre kirliliğine neden oluyor. Vatandaşların duyarsızlığına görevlilerin ihmali eklenince çöp sorunu içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Kirlilikten dolayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü ekipleri, parkta yaptıkları temizlik çalışmalarını arttırmasına rağmen yetersiz kalan temizlik hizmetleri nedeniyle doğa harikası Yedigöller’de belediye çöplüğünü andıran görüntüler ortaya çıkıyor. Milli parkın içerisinde demir, branda, naylon ve ahşap hurdalarının toplandığı birde çöplük görünümünde depolama alanı bulunuyor. Milli Parkı ziyaret eden vatandaşların duyarsız ve bilinçsiz tavırları, Temizlik işlerini yapan personelim işini ihmal etmesi ve yetkililerin kontrol mekanizmasını işletmemesi fotoğraflardaki çirkin görüntüleri doğuruyor. Haber ekibimizin dün çektiği fotoğraf ve görüntülerde açıkça görülen çöp yığınları hafta ortası olmasına rağmen hala milli parkın temizlenmediğini gözler önüne seriyor.

Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2019, 09:42