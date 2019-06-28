Milli piyangocu dehşeti

Haber: C. Kutay AYKAN

Kavga olayı İzzet Baysal Caddesi üzerinde meydana geldi. BAİBÜ’de öğrenim gören 23 yaşındaki Aydoğan Selçuk isimli öğrenci, seyyar Milli Piyango satıcı Kamil Temiz’den 2 TL’lik kazı kazan aldı. Genç öğrencinin biletine 4 TL çıktı. İddiaya göre genç öğrenci çıkan bedel üzerinden piyangocuya 2 TL bilet bedelini al kalan 2 TL’yi de ban ver deyince ortalık bir anda karıştı.

İkili arasında çıkan sözlü kavga bir anda yumruklaşmaya döndü. Seyyar Milli Piyango satıcısı bir anda sağ gözü kör olan öğrencinin sol gözüne şiddetli bir şekilde yumruk attı. Öğrenin gözünde bulunan gözlük gelen yumruk darbesiyle sol gözünün alt kısmında büyük bir yarılma meydana geldi ve öğrenci kanlar içerisinde kaldı. Bununla da yetinmeyen piyangocu bu seferde tahta sehpasının bir kısmını kırarak tahtayla saldırmaya kalkıştı.

Piyangocudan davacı ve şikayetçi olduğunu belirten kanlar içerisindeki öğrenci Selçuk; “Bir adet kazı kazan bileti aldım ve bilete 4 TL çıktı. Bende 2 TL’nin kart parası olarak almasını 2 TL’nin kendime verilmesini istedim. Piyangocu bunun üzerine para yok git arkadaki çay ocağından bir çay iç diyerek bir küfür etmeye başladı. Bende kendisine sen yaşlı başlı bir adamsın ben sana bir yumruk dahi atmam” dememe rağmen saldırdı. Sağ gözüm kör ve birde benim sol gözümü kör etmeye çalıştı. Kendisinden davacı ve şikayetçiyim” dedi.

Öte yandan seyyar Milli Piyango satıcısı Kamil Temiz’de kendisini savunarak; “Durup dururken bu genç bana küfür etmeye başladı ve beni tehdit etti. Bende kendisinden şikayetçiyim” savunmasında bulundu. Genç öğrenci olay yerine gelen 112 Sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılırken, milli piyango satıcısı ise ifadesi alınmak üzere İzzet Baysal Polis Merkezine götürüldü. Milli Piyango satıcısının hemen hemen her gün müşterilerle ve vatandaşlar kavga ettiği öğrenilirken, Zabıta da piyangocu hakkında tutanak tuttu.

Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2019, 12:42