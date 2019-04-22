“Milli Savunma Bakanı’nın bahsettığı ‘mesaj’ nedir?”

Haber: Birol Ertunç

Geçtiğimiz gün Ankara’da şehit cenazesi törenine katılan Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir grup tarafından linç edilmek istenmiş ve güvenlik güçlerinin yoğun önlem almasının ardından güvenlik için tutulduğu evden güçlükle çıkartılabilmişti. Yaşanan olay sonrasında CHP İl Başkanlıkları 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yaptı. CHP Bolu İl Başkanlığı’nda İl Başkanı Kazım Karsu, Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Zuhal Toker Işın, Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut’un da katıldığı açıklamaya çok sayıda partili ve parti yöneticileri katıldı. Basın toplantısında açıklama yapan Merkez İlçe Başkanı Türkoğlu şunları söyledi: “Bugün ülkemizin başkentinde, hepimizin şehidi Mehmetçiğimizin cenaze töreninde, cenazesine katılan tek siyasi parti lideri olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel. Başkanına hain bir saldırıda bulunulmuştur. Bu hain saldırı aynı zamanda şehidimiz Yener Kırıkçı'ya ve onun ailesine karşı da yapılmış büyük bir saygısızlıktır.

PROTESTO DEĞIL, ORGANİZE BİR EYLEM

Yapılan sıradan bir protesto değildir. Yapılan sıradan bir provokasyon da değildir. Bu, son derece organize bir eylemdir. Bu hain saldırı, ülkemizin demokrasisine, birlik ve beraberliğine ve iç huzuruna karşı yapılmıştır.

SALDIRININ AZMETTİRİCİLERİ BELLİDİR

Bu saldırının azmettiricileri bellidir: Adına gazete denen bir takım paçavra arda kimler Cumhuriyet Halk Partisi’ni ve Cumhuriyet Halk Partilileri hedef gösterdiyse; Bir takım operasyon kanallarında kimler Sayın Genel Başkanımıza idam tehditlerinde bulunduysa; Cumhuriyet Halk Partililerin şehit cenazelerine alınmaması için kim talimat verdiyse; Meydanlarda bu ülkenin kurucu partisine, Gazi Mustafa Kemal'in ‘iki büyük eserimden biri’ dediği, Cumhuriyet Halk Partisi'ne kimler ağza alınmayacak hakaret ve tehditlerde bulunduysa, bu saldırının ait yapısını hazırlayanlar onlardır.

AYNI EMPERYALİST GÜÇLERİN HİZMETKARLARI

Toplumumuza kin ve nefret tohumu eken, bundan da siyasi rant bekleyen zehirli dil ve bu dilin sahipleri bugün yapıları bu hain saldırıda pay sahibidirler. Askerimize kurşun sıkarak bu ülkeyi bölüp parçalamaya çalışan hainlerle, attığı manşetlerle milleti şehit cenazeleri üzerinden bölüp parçalamaya çalışan edepsizler aynı emperyalist güçlerin hizmetkarıdır. Aralarında açıkça bir amaç birliği vardır. Bunların ipini tutan odaklarda aynıdır. Biz, Cumhuriyet Halk Partisi’nin her bir üyesi olarak, bu hain saldırıyı gerçekleştiren zavallıların arkasındaki güçlere karşı dimdik ayaktaydık, ayakta durmaya da devam edeceğiz,

TÜRKİYE’Yİ KORKU VE TERÖR ORTAMINA SÜRÜKLEMEYE ÇALIŞANLARA KARŞI UYANIĞINIZ

Türkiye'yi korku ve terör ortamına sürükleyerek, bulanık suda balık oylamaya çalışanlara karşı son derece uyanığız. Buna fırsat vermeyeceğiz. "Gün kızgın demiri soğutma günüyse" herkes de buna göre davranmalıdır. Ancak demiri, bugün bile, kızdırmak için çaba gösteren siyasiler olduğunu üzülerek görüyoruz. Bunları sağduyuya davet ediyoruz. Basit siyasi menfaatler için ülkemizin tüm demokratik birikimi, birlik ve bütünlüğü feda edilemez.

ANKARA VALİSİ VE İÇİŞLERİ BAKANI DERHAL İSTİFA ETMELİDİR

Bu saldırının ardındaki güç ve azmettiriciler derhal yargı önüne çıkarılmalıdırlar.

Cevaplandırılması gereken çok sayıda soru vardır. Bu sorular mutlaka cevaplandırılmalıdır, kamuoyu rahatlatılmalıdır. Bu girişimin failleri bellidir. Bu güvenlik zafiyetine sebebiyet verenler, saldırının büyümesine seyirci kalanlar hakkında derhal gereken işlemler yapılmalıdır. Ankara Valisi ve içişleri Bakanı, daha önce sarf etmiş olduğu sözler de dikkate alınarak derhal istifa etmelidir.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI’NIN BAHSETTIĞI ‘MESAJ’ NEDİR?

Bu arada Milli Savunma Bakanı’na da bir sorumuz vardır. Genel Başkanımızı linç etmek isteyen, ‘O evi yakın’ diye bağıran hainlere dönüp de ‘Mesajlarınızı verdiniz’ demek ne anlama gelmektedir? Bu organize güruh ne mesajını vermiştir, bu nasıl bir cümledir? Bu kendini bilmezlerin vermek istediği mesaj bellidir. Kimlerin değirmenine su taşıdıkları da bellidir. Bugün ve bu saatten sonra artık sorumluluk makamındakiler kullandıkları dile özen göstermelidirler. Herkes müsterih olsun. Bizler ve aziz milletimiz soğukkanlılıkla, oynanmak istenen bu oyunu bozacak güçteyiz. Bizler Kuvayı Milliye'nin devamı olan Cumhuriyet Halk Partisiyiz. Teşekkür ediyorum.”