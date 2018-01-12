HABER:Gönül Olutürk

Gittikçe bozulan ekonomik yapı nedeniyle hacizli araç sayısında rekor artış yaşanırken, ilimizde bulunan üç yediemin otoparkında binlerce motorlu araç atıl vaziyette bekletiliyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Bolu Şoförler Odası Başkan Adayı Orhan Fırat, “maalesef otoparklarımızda çok atıl vaziyette araçlar var. Bunlara ivedilikle bir çözüm bulunup, bu kadar atıl vaziyette olan araçların Türk ekonomisine kazandırılması gerekiyor. Çıkan yasalar, kanunlar maalesef bir yerde tıkanıyor. Bu tıkanıklığın biran önce açılması için buradan devlet büyüklerimize bir çağrıda bulunuyoruz; bu çirkin görüntülerin artık son bulması gerekiyor. Bu işle iştigal eden arkadaşlarımızda, vatandaşlarda bu işten mağdur. Binlerce motosiklet, araç Türkiye ekonomisine kazandırılmayı bekliyor” diye konuştu.

Türkiye genelinde 5 milyon ilimiz genelinde ise 10 bin kadar aracın otoparklarda beklediğini ifade eden Fırat, “Otoparklarda beklemekten hurdaya çıkmış araçlarda var. Bunların MKE’ye kazandırılması gerekiyor. İcra dosya sıralamasında birinci ve ikinci sırada olan şahıs alacakları önceden 1 yıl şimdi ise 6 ay içerisinde tazelenmeyenler kanunen düşüyor. Vergi Dairesi veya Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları üçüncü sırada yer alıyor. Bunların araştırılıp, SGK ve Maliye Bakanlığı tarafından birinci ve ikinci sıradaki tazelenmeyerek düşen sıralar göz önünden çıkartılıp, bu araçların devlet ekonomisine kazandırılması sağlanması gerekiyor. Bu işin hızlanması herkesin hayrına. 10-15 seneden beri duran araçlar çok rahat bir şekilde satılıp, ekonomiye kazandırılır. Ama bununla alakalı devlet defalarca karar aldı fakat bir türlü uygulamaya konulmadı” dedi.

Bazı araçların 15 - 20 yıldır otoparkta beklediği için çürüdüğünü belirten Fırat, “Bu iş zor bir iş. Çok emek sarf edilmesi gereken bir iş. 15-20 yıldır bekleyen araçlar var. Çürümüşler artık. Bu devlet için de zarar, milli servet için de zarar, hazine için de zarar. Bunların 6 aydan sonra yetkili kurumlar tarafından satışının hazırlanıp, hem hazineye hem Mal Müdürlüğüne hem de vatandaşa peyderpey hakkının verilmesi lazım. Herkes hakkını alması lazım. Doğru olanı da zaten” dedi.