Milli takımların kamp tercihi Arkut

Haber: BMA

Gerede’nin turizmde gelişip kalkınması için aralıksız çalışan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın, Arkut Kayak Pistine attırdığı asfalt meyvelerini vermeye başladı. Gerede Belediyesi tarafından Kayaklı Koşu Pistine atılan asfalt ile Milli Takımlar kamp için Gerede Arkut Kayak Merkezini tercih ettiler. Türkiye Kayak Federasyonu Kayaklı Koşu Bayan Milli Takımı, 17 Kasım’da başlayacak Tekerlekli Kayak ve Kış Kayağı Kampı için Arkut’a konuşlandı. 16 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında ise Ukrayna Genç Bayan Milli Takımı Arkut Kayak Merkezinde kampa girecek. 24 Kasım’da ise Kayaklı Koşu Erkek Milli Takımı Arkut Kayak Merkezinde kampa girecek.

“DÜNYA ÇAPINDA DAHA ÇOK DUYULACAK İNŞALLAH”

Arkut Kayak Merkezinin Türkiye ve dünya çapında önemli bir edinerek milli takımlarca tercih edilmeye başlaması hakkında konuşan Başkan Mustafa Allar, “Şahsım ve Belediyemiz olarak ilçemizin turizm alanında gelişmesi ve her alanda önemli bir yere gelmesi için elimizden gelenin her zaman en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bunun en yakın örneği Arkut Kayak Merkezinde bulunan pistlere attığımız asfalt oldu. Atılan asfalt sonrası Milli Takımlar kamp için Arkut’u tercih ettiler. Kamplardan ziyade yakın dönemde Arkut’ta mevcut yapılan yarışlara yenileri eklenerek, ilçemizin ve Arkut Dağı Kayak Merkezimizin ismi gerek Türkiye çapında, gerekse Dünya çapında daha çok duyulacak inşallah. İlçemizin turizmi için her zaman çalışmalarımız devam edecek. İlçemizi ve ülkemizi her zaman başarı ile temsil eden Arkut Kayak Merkezi antrenörlerimize ve sporcularımıza da başarılar diliyorum” dedi.