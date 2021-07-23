“Milliyetçi Hareket Partisi Cumhurdur, Cumhuriyettir”

Haber: Ceylan Beykoz

Milliyetçi Hareket Partisi Merkez İlçe Başkan Vekili Ramazan Üzmez, milli mücadele döneminde önemli kararlar alınan Erzurum Kongresinin toplanışının 102. Yılında anarak bir mesaj yayımladı. 23 Temmuz- 7 Ağustos 1919 tarihlerinde Erzurum’da ki kongreye, işgal altındaki 5 doğu ili Trabzon, Erzurum, Sivas, Bitlis ve Van'dan gelen 62 delege katılmış; 2 hafta süren kongrede alınan kararlar kurtuluş mücadelesinde izlenen çizgide önemli ölçüde belirleyici olmuştur. Kongrenin Türk tarihi açısından önemi ve özellikleri şu şekildedir;

“Manda ve himaye reddedilerek ilk kez ulusal bağımsızlığın koşulsuz olarak gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

İlk kez millî sınırlardan bahsedilmiş ve Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalandığı anda Türk vatanı olan topraklarının parçalanamayacağı açıklanmıştır.

Toplanış şekli bakımından bölgesel olmasına karşın aldığı kararlar bakımından millî bir kongredir.

İlk defa geçici bir hükûmetin kurulacağından bahsedilmiştir.

Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi'ne bir ön hazırlık çalışması niteliğindedir.

İlk kez başkanlığını Mustafa Kemal'in yaptığı dokuz kişilik bir Temsil Heyeti oluşturuldu. Bu Temsil Heyeti bir hükûmet gibi görev yapacaktır. (Temsil Heyeti'nin görevi TBMM'nin açılmasına kadar devam edecektir.)

Erzurum Kongresi'nin bir önemi de Batı Anadolu'da Yunan kuvvetlerine karşı mücadele eden Kuvâ-yi Milliye üzerinde büyük moral etkisi yapmış olmasıdır.

Erzurum Kongresi, Mustafa Kemal'in sivil olarak görev aldığı ilk yerdir. Bölgesel bir kongredir.”

Mesajında “Hedef tam bağımsız güçlü Türkiye” diyen Milliyetçi Hareket Partisi Merkez İlçe Başkan Vekili Ramazan Üzmez, “Milli sınırlar içinde vatanın bölünmez, "manda ve himaye kabul olunamaz" ilkesiyle bağımsızlığımızın esas alındığı Erzurum Kongresinin 102. yıl dönümünde Başta Gazi Mustafa Kemal'i, "Kolordum ve ben emrinizdeyiz Paşam" diyen Kazım Karabekir Paşayı, vatan için canlarını feda eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Bu kongreye ev sahipliği yapan tüm hemşehrilerimi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün de muhasara altına alınmış Anadolu topraklarında Yüce Türk Milleti atalarından aldığı mirası bağımsızlık meşalesini düşürmeyecektir. Milliyetçi Hareket Partisi varsa umut vardır, beka vardır, dirlik vardır, huzur vardır, istikrar vardır. Patlayan Bombalar yoktur, aracında terörist taşıyan vekiller yoktur olmayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi Cumhurdur, Cumhuriyettir, Millet Aklı Hür İradedir, Ne Mutlu Türküm Diyene! Hedef Tam Bağımsız Güçlü Türkiye” ifadelerine yer verdi.