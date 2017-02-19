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19 Şubat 2017 Pazar
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    • Milliyetci kadınlar ses verdi

    Bolu Milliyetçi Kadınlar Platformu, MHP Genel Başkan adayı Akşener'in daveti üzerine tekrar harekete geçti. Milliyetçi camia içerisinde daha kucaklayıcı bir tavır sergileyeceklerini ifade eden Bolu Milliyetçi Kadınlar Platformu, bir de bildiri yayınladı.

    19 Şubat 2017 Pazar 07:09
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    Milliyetci kadınlar ses verdi
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    İşte Bolu Milliyetçi Kadınlar Platformu'nun yazılı açıklaması, Bugün Ankara'da gerçekleşen bu toplantı Türk Milliyetçileri için yeni bir başlangıç yeni bir ümit oldu. Bizler kurulum aşamasındaki derneğimiz adına burada bulunmaktan gurur duyuyoruz.Bu ortamı bizlere hazırlayan, toplantıda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz ve Türk Milliyetçilerini tek bir yumruk haline getiren bu birliğin devam etmesini temenni ediyoruz.Meral Akşener Yalova'da Anadolu kadınlarını göreve davet etti, Çanakkalle'de seferberlik kınasını yaktı, biz de Bolu'nun Milliyetçi Kadınları olarak davete icabet ettik. Kınamızı yaktık harekete geçtik.Bugün Başkentimizden yayılan  Türk  Milliyetçilerinin gür sesi Türkiye'nin her köşesinde başlayacak olan HAYIR kampanyalarını ateşleyecektir.Bu hayırlı işe vesile olanlara bir kez daha teşekkür ediyoruz. Allah yolumuzu açık etsin.Tanrı Türkü Korusun Ve Yüceltsin.Ne Mutlu Türküm diyene, "Ne mutlu Türk Olduğum İçin Hayır" diyebilene.Bolu Milliyetçi Kadınlar Platformu.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Milliyetçi, Kadınlar, Platformu, MHP

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