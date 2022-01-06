Milyoner imam hayatını kaybetti

Haber: S. Özge Yüce

Bolu’da Milyoner İmam olarak bilinen Büyük Camii’nin eski müezzinlerinden Abdullah Yüksel yaklaşık bir hafta önce yakalandığı covid-19 hastalığından kurtulamayarak tedavi gördüğü İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

EMEKLİ İMAMIN 2015 YILINDA YAŞADIĞI OLAY

Olay, 2015 yılında, Bolu’nun Umutkent Mahallesi'nde Abdullah Yüksel'in evinde meydana geldi. Bolu'da gayrimenkul zengini olan, son olarak kentin en işlek caddesindeki bir oteli satın alıp, bir alışveriş merkezini satın alan ortaklar arasında bulunan Abdullah Yüksel'in iddiaya göre evini basan 4 kişi, emekli imamı, evde bulunan yardımcısı bir kadın ile 2 kişiyi silahla tehdit ettiler. 3 kişinin ellerini ve ayaklarını bağlayan kişiler, Abdullah Yüksel'den evde bulunan insanların canlarına karşılık 250 bin TL fidye istedi.

Evi basan kişilerden birinin refakat ettiği Abdullah Yüksel para çekmek için İzzet Baysal Caddesi'nde bulunan bir bankaya gidip 250 bin TL çekmek istediğini söyledi. Abdullah Yüksel'in tavırlarından şüphelenen banka görevlileri polisi arayarak ihbarda bulundu. Görevliler Abdullah Yüksel'i bankada oyalarken, polis ekipleri kısa sürede bankaya geldi.

Hemen eve giden polisler, 3 kişinin elleri ve ayaklarındaki ipleri çözdüğünü, silahlı kişilerin ise kaçtığını tespit etti. Polis Abdullah Yüksel'i bankada uzaktan takip eden kişinin, polisin gelmesiyle birlikte evde bekleyen 3 arkadaşlarına haber verdiğini ve kaçtıklarını değerlendiriyor. Bu olaydan sonra olaya karıştığı tespit edilen 3’ü kadın 7 kişi polis tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2022, 12:26