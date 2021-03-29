Milyonlar kabineden çıkacak kararı bekliyor

Haber: N. Halid Altundal

Koronavirüsle mücadele kapsamında yerinde karar dönemi devam ediyor. Mart ayıyla birlikte başlayan normalleşme süreci ile birlikte vaka sayıları ve ağır hasta sayısı tekrar zirve yaptı. Vaka sayılarına göre 4 farklı risk grubuna ayrılan illerde tedbirler güncel durumlara göre esnetiliyor veya ek kararlar alınıyor.

1 Mart’ta gerçekleştirilen kabine sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, risk haritasının 15 günde bir güncellenerek kararların bu doğrultuda alınacağını bildirmişti. Ancak 15 Mart’ta yapılan toplantı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süre daha mevcut durumun takip edileceğini bildirdi.

RİSK HARİTASI MERAK EDİLİYOR

Öte yandan normalleşme adımları ile birlikte günlük vaka, vefat ve ağır hasta sayılarında da büyük bir artış gerçekleşti. Toplam ağır hasta sayısı bin 200 seviyesinden 2 bin seviyesine dayanırken vefat sayıları 3’e katlandı. Vakalarda yaşanan artış bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısında ele alınacak. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın alınan kararları kamuoyuyla paylaşması bekleniyor. Ayrıca risk haritasının da değişip değişmeyeceği de merak konusu oldu.