 Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor!

Haber: Birol ERTUNÇ

Kuralları ihlal eden sürücüler araçlarının trafik sigortalarını yaptırırken şoke olabilir. Yapılan bu son dakika değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni yönetmelik ile trafik kazalarının da azalacağı belirtiliyor. Kurallara uymayanlara hem ceza kesilecek hem de trafik sigortalarının fiyatı artacak.

TRAFİK SİGORTASINDA YENİ DÖNEM

Edinilen son dakika bilgisine göre, trafik sigortasında prim belirleme usulü değişti. Yeni yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Trafik kurallarını ihlal eden sürücüler daha fazla trafik sigortası ödeyecek.Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın konuyla ilgili değişiklik yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğe "Risk değerlendirmesinde esas alınabilecek trafik kuralı ihlalleri sonucu sürücülere uygulanan ceza puanları ile sürücü belgelerine el konulma süresi ve nedenleri sigorta priminin tespitinde kullanılabilir." ibaresi eklendi.

EK MADDE İLE

Sürücülerin trafik kuralları ihlali sonucu aldığı ceza puanları sigorta primi belirlenirken dikkate alınacak.Ehliyete el konulma haline bunun süresi ve nedenleri de sigorta priminin tespitinde dikkate alınacak.Böylece trafik kurallarını ihlal eden, ceza puanı uygulanan sürücüler daha fazla trafik sigortası ödeyecek.

Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2019, 10:34