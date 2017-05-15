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15 Mayıs 2017 Pazartesi
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    • Milyonlarca borçluyu ilgilendiriyor

    Mustafa Elitaş imzasını taşıyan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

    15 Mayıs 2017 Pazartesi 12:16
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    Milyonlarca borçluyu ilgilendiriyor

    Haber; ESRA ÖZTÜRK

    Kamu Borçlarının Yapılandırılmasına Dair Kanun Teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Kanun teklifi ile, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İl Özel İdareleri, Belediyeler, Büyükşehir Belediyeleri, Su ve Kanalizasyon İdareleri kesinleşmiş alacakları kapsam dahiline alınıyor. Kanun teklifi; 31/03/2017 tarihinden önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ile gecikme zamlarını kapsıyor. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip ve tahsil edilen bazı alacaklar ile belediyelerin su, atık su ve katı atık gibi alacakları da kapsam dahilinde.

    Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından buluculuk hakkı kazanımları maden ruhsat sahaları bedeli karşılığında ihtisaslaşmış Devlet kuruluşları ve bağlı ortaklıklara Bakan onayı ile devredilebilecek. Emlak Bankası da, bankacılık faaliyetlerinde bulunmak üzere kanunun yayıma girdiği tarihten itibaren tasfiye halinden çıkacak.

    Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonuna olan katılım paylarının kanun yürürlüğe girdiği tarihinden itibaren üçüncü ayın sonuna kadar ödenmesi ve azami altı eşit taksitte ödenmesi halinde gecikme faizi, gecikme zammı tahsilinden vazgeçilecek.

    Anahtar Kelimeler: Mustafa, Elitaş, Imzasını, Taşıyan, Bazı

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