banner133

banner128

banner101

24 Mayıs 2017 Çarşamba
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Milyonlarca kişiyi ilgilendiren gelişme

    Vergi mükellefleri, esnaf ve tüccarlar, şirket ortakları gibi bağımsız çalışanlar Bağkur kapsamında sigortalı sayılıyor. Bahsedilen kapsamda yurt genelinde 2 milyon 771 bin 372 vatandaş var.

    24 Mayıs 2017 Çarşamba 11:45
    Bu haber 50 kez okundu
    Milyonlarca kişiyi ilgilendiren gelişme

     

    HABER BÜLTENİ

    Bağkur sigortalıları 1 Ekim 2008 tarihinden önce 24 basamak üzerinden prim öderken, artık asgari ücretle asgari ücretin 7.5 katı arasında (SGK tavan tutarı) değişen bir matrah üzerinden primlerini ödeyebiliyor. Türkiye’de, Bağkur statüsünde, aktif sigortalı olarak 2 milyon 771 bin 372 vatandaş var. Bunlardan 1 milyon 932 bin 212’si zorunlu, 733 bin 669’u Tarım Bağkur’lu, 13 bin 986’i muhtar ve 91 bin 505’i isteğe bağlı sigortalı. Mevcut yasal düzenlemelere göre; Bağkurlu’lar prime esas kazancın yüzde 34.5’i oranında prim ödüyor.

    Bunun ücretin yüzde 20’si uzun vadeli sigorta kolları yani malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası için, yüzde 2’si kısa vadeli sigorta kolları yani iş kazası ve meslek hastalıkları, hastalık, analık sigortası için, yüzde 12.5’i genel sağlık sigortası için alınıyor.

     

    89 LİRA DAHA AZ

    Yeni düzenlemeye göre; isteğe bağlı sigortalılar hariç Bağkur kapsamındaki sigortalıların malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, 5 puanlık kısmına isabet eden tutar Hazine tarafından karşılanacak. Bu yolla esnaf düzenli prim öderse her ay en az 613 lira yerine 524 lira ödeyecek. Tavandan ödeme yapan ise 4599 lira yerine 3933 lira ödeyecek.

    Anahtar Kelimeler: Vergi, Mükellefleri, Esnaf, Tüccarlar, şirket

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım TÜRKÇEYİ KÖKÜNDEN KOPARAN SÖZDE TÜRKLER
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Yeni bir RAMAZAN ayına kavuştuk
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Gün Birlik Olma Günü (ANALİZ)
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ TELLİ KUR’AN
  • Mustafa Cop Mustafa Cop KALBİ “ T E Ş E K K Ü R “LER …
  • Aydın Hitit Aydın Hitit GICIIIRT!...
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu ENGELLİLERE BAKIN HALİNİZE ŞÜKREDİN!
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Ramazan’ın Çekim Alanına Girerken
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel “GERÇEK” BİSİKLET YOLU YAPILSIN
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN Sultanahmet’te sanat var…
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK SON DÖNEMDE CHP
  • Suat Tosun Suat Tosun DUR - KALK EĞİTİMİ (Beygir Gücüne Eşek Temposu)
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR SAHİPSİZ ŞEHİR
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Kadın hakları
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Hoca olmak, öğrencinin kendi yolunu bulmasına katkı olmaktır…
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Terkedilmiş Bina ve İnşaatlar
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Dünya Basın Özgürlüğü Gününde Polisin ilginç muamelesi
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL SAĞLIK TURİZMİ VE BOLU
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş ÜÇ TANE DÜŞMANIM VAR !
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER BEYAZ ATLI PRENSLER… DÜNYALI ERKEKLER…
  • Nihal Eker Nihal Eker YALNIZ DEĞİLSİN
  • Makinist Makinist 28.128 SAAT
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129