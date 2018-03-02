HABER: ESRA ÖZTÜRK

"Yükte hafif pahada ağır" ürünlere yönelinmesini öneren Yıldırım, makine teçhizat alımlarına katma değer vergisinden muafiyet getirdiklerini aktardı. Yıldırım, Meclis'e gönderilen KDV tasarısına değinerek, "33 yıllık Katma Değer Vergisi Yasası'nı kökünden değiştiriyoruz. Aslında bu bir değişiklik değil, bu bir reform. Bunun içinde ne var... Vatandaşın devletten alacağı biriken KDV'si bir takvime göre ödenecek. Eğer bundan sonra KDV'ler üç ay içinde ödenmezse, ödenmeyen zaman için devlet faiz verecek" ifadesini kullandı.

Devlet ve vatandaşın eşit haklarda anlaşma yapacağını belirten Yıldırım, "Bankalar önünüze koyuyor, karınca duası gibi 10 sayfa. Bir ortasından, bir altından imzala. 'Bir okuyum.' diyor. 'Ne okuyacaksın kardeşim, imzalayacaksın.' diyor. Devletin gücü taraf olarak vatandaşın hakkını görmezden gelmeyi gerektirmiyor." dedi.

Eğer bir anlaşma yapılıyorsa, her iki tarafın da eşit haklarının olması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti: "O yüzden kamu gücü ancak güçlü devlet olursa, ülkeni içerde dışarıda tehdit eden olursa, ona karşı kullanırsın. Kamunun gücünü, vatandaşı mağdur

etmeye kullanmaya kalktığın zaman orada başka bir şey var. Orada hukuk devleti sorgulaması yapılır. Türkiye bir hukuk devletidir. Vatandaşının bütün hak ve menfaatlerini en iyi şekilde gözetecek tedbirleri de alıyoruz"