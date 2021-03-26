Milyonlarca müşteriyi ilgilendiren karar

Haber: C.Kutay Aykan

Bankaların aldığı ve zaman zaman tartışma konusu olan ‘hesap işletim ücreti’ ile ilgili kritik bir karar Danıştay 10. Dairesi’nde görülen davada çıktı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) karşı açılan davada, yönetmeliğe dayalı olarak alınan bazı ücretlerin haksız alındığı belirtildi. Davanın konusunu, tüketiciden alınan ‘hesap işletim ücreti’, ‘nakit avans ücreti’ gibi birtakım ücretlerin herhangi bir gidere dayanmadığı iddiası oluşturdu. Dava dilekçesinde, söz konusu ücretin alınması için herhangi bir gider belgesinin de tüketiciye sunulmadığı belirtilerek bu durumun, tüketici için sürpriz bir maliyet olduğu aktarıldı. Davalı konumdaki BDDK adına yapılan savunmada ise, “Yönetmeliğin ilgili maddeleri iptal edilirse, bu masraflar faize yansır. Faiz belirlenirken, masraflar alınmıyor. Bankaların da maliyetleri var. Dava konusu düzenleme kanuna ve kamu menfaatine uygun. Davanın reddi gerekir” görüşü yer aldı.

"HUKUKA AYKIRI DEĞİL"

Dava taraflarının savunmalarını alan ve daha önce davaya ilişkin tedbir kararı veren Danıştay yeni kararını verdi. Daire, aynı konuya ilişkin Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun bozma kararı verdiğine işaret ederek, “Hesap işletim ücretinin alınmasında hukuka aykırılık görülmemiştir” yönünde karar aldı. Kararın, milyonlarca tüketiciyi zarara uğratacak yönde olduğuna işaret eden Tüketici Başvuru Merkezi Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Bankaların, yalnızca hesap işletim ücreti adı altında yılda aldıkları para 10 milyar liraya yakın” dedi.