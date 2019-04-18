Milyonluk ihaleye suç duyurusu

Haber: C. Kutay Aykan

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletme Ticaret A.Ş tarafından "Gel beraber koşalım" sloganı ile 7 Nisan Pazar günü Tarihi Yarımada'da İstanbul Yarı Maratonu gerçekleştirildi. Maraton organizasyonu hizmet alımı için 29 Mart 2019 tarihinde Spor İstanbul tarafından ihale düzenlenmişti. İhalenin yaklaşık maliyeti 3 milyon 596 bin 626 lira olarak belirlendi. İki aşamadan oluşan ihalenin 1 milyon 872 bin 300 liralık kısmım alan Adstation Reklam ile 3 Nisan 2019 günü, 753 bin 539 liralık kısmını alan Aziz Yavuz ile de 4 Nisan 2019'da sözleşme imzalandı. Halkın Kurtuluş Partisi (HKP)’de bu ihale sonrasında imzalanan sözleşmeyle ilgili suç duyurusunda bulundu. HKP, İstanbul Büyükşehir Belediye Eski Başkanı Mevlüt Uysal, şirket ortakları Esat Palazoğlu ve Muhittin Palazoğlu ile Spor İstanbul Genel Müdürü Abdülhalim Aksu hakkında, “Görevi Kötüye Kullanma”, “Görevi İhmal” ve “İhaleye Fesat Karıştırma” suçlarından şikâyette bulundu.

“YANDAŞ ŞİRKETLERE KAYNAK AKTARILMAKTADIR”

HKP tarafından suç duyurusu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 31 Mart 2019 günü yapılan yerel seçim sonuçlarının resmi olarak sonuçlarının açıklanması geciktirilirken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı kaynakları usulsüz şekilde kullanılmakta ve yandaş şirketlere kaynak aktarılmaktadır. Bu konuyla ilgili en somut örnekler ‘İstanbul Yarı Maratonu Organizasyonu’ ve ‘Lale Kupası Kadınlar Tenis Turnuvası organizasyonu’ ile ilgili yapılan ihalelerdir. Bu usulsüz ihalelerle ilgili haberler basında geniş şekilde yer almıştır.

“SUÇ DUYURUNDA BULUNULMUŞTUR”

İstanbul Yarı Maratonu organizasyonu için İBB şirketlerinden İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret AŞ (Spor İstanbul) tarafından ihale düzenlenmiş ve ihale ‘Adstation Reklam Organizasyon İletişim Danışmanlık İnternet Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne verilmiştir. 29 Mart 2019 tarihinde yapılan ihalenin sözleşmesi ise 3 Nisan 2019 tarihinde imzalanmıştır. İhale bedeli de basında yer aldığına göre; 1.8 Milyon TL’dir. Yine benzer şekilde İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret AŞ (Spor İstanbul) tarafından ‘Lale Kupası Kadınlar Tenis Turnuvası organizasyonu’ konusunda yapılan ihale de aynı şirkete verilmiş ve 5 Nisan 2019 tarihinde 637 bin liralık sözleşme imzalanmıştır. İhaleyi alan Adstation Reklam Organizasyon İletişim Danışmanlık İnternet Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin ortakları Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen olarak bilinen Ortaçağcı gerici Mahmut Ünlü’nün damadı Esat Palazoğlu ve ağabeyi Muhittin Palazoğlu’dur.

Bu şirkete seçimlerin hemen ardından usulsüz şekilde ihale veren ve toplamda 2 milyon TL’yi geçen sözleşme imzalayanlar ve kamuyu zarara uğratanlar ise başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatını kullanan Mevlüt Uysal ve Belediyeye bağlı İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret AŞ (Spor İstanbul) müdürü Abdülhalim Aksu ve diğer yetkililerdir. Bu nedenle bu kişilerle ilgili suç duyurunda bulunulmuştur.

Belediyelerin yapacağı hizmet alımı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabidir. Yerel seçimler henüz tamamlanmış ve yönetim değişikliği açık ve ortadayken İstanbul Belediyesi yetkililerinin ihalelerde saydamlık, rekabet, eşitlik, gizlilik ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerini çiğnediği görülmektedir.”

Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2019, 09:57