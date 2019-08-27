Milyonluk tesis hizmete girdi

Haber: C. Kutay AYKAN

Bolu Patates Pazarında kurulan tesislerin açılışına Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Bolu Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, AK Parti Bolu İl Başkanı, AK Parti ile CHP Belediye ve İl Genel Meclisi üyeleri, TSO Başkanı Türker Ateş ile çok sayıda bürokrat ve davetli katıldı. Tesislerin açılışında bir konuşma yapan Bolu Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan şunları söyledi;

“2015 yılından bugüne kadar yaptığımız hizmetleri, bugün yaptığımız açılışını yaptığımız ‘Dana mısır kırıtma tesisi’ ile taçlandırıyoruz. Bu tesisi Doğu Marmara Kalkınma Ajansının desteği ile ve yaklaşık 1 milyon lira maliyetle tamamlamış bulunmaktayız. Danelik mısır denemelerinde 2015 yılında 6 dekar la başlanmış olup, bu rakam 2019 yılında 3200 dekara ulaşmıştır. Danelik mısır ekimleri yoğunlukla; Örencik, Okçular, Yazıören, Ovadüzü, Yeniakçakavak, Yenigeçitveren, Alıçören, Köprücüler ve Ilıcakınık köylerinde yapılmaktadır. Bu tesis Bolu çiftçimize saatte 20 ton kapasite ile hizmet verecektir. Yine bu tesis ile hem Bolu tarımının üretim desenin çeşitlendirecek hem de Bolu’ya alternatif ürün kazandıracağız” dedi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin’de, hükümetin tarım desteğini her geçen yıl üstüne koyarak çiftçiye destek verdiğini dile getirdi. Tesis daha sonra duaların eşliğinde hizmete açılırken, tesislerin kurulmasında destek verenlere plaket takdim edildi.

Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2019, 14:06