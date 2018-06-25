Haber: Aysun BEYKOZ

Belkaraağaç Orman İşletme Şefliği 5 numaralı bölmede Kasım ayında yapılan çalışmalarda, sahanın yoğun şekilde çayır otlarıyla kaplı olması ve yıllardır işlem görmemesi nedeniyle, dozer yardımıyla toprak işleme yapılarak sahanın fiziksel özellikleri iyileştirildi ve fidanların kök gelişiminin daha sağlıklı olması amaçlandı, yüzeysel akış en aza indirilerek su kaybının önüne geçildi ve mineral toprak açığa çıkarıldı, daha sonra doğaya yakın ormancılık anlayışı ile civardaki türler incelendi, bölgenin hava ve toprak koşullarına da uyum sağlayabilecek, muşmula (Mespilusgermenica), ahlat (Pyruselaeagrifolia) ve Türk Fındığı(Coryluscolurna) fidanlarının dikimleri yapıldı.

Ayrıca, 2016 yılında Ardıç Orman İşletme Şefliği 100, 101 ve 125 numaralı bölmelerde, 3 bin adet Kuşburnu (Rosacanina) ve 1000 Adet Yabani Kiraz (Cerasusavium) fidanı ile tamamlama dikimleri gerçekleştirildi.

İşletme Müdürlüğü yetkililerince vejetasyon döneminin başlamasıyla beraber sahalarda yapılan kontrollerde, dikimlerin çoğunluğunun tutma oranının yüksek olduğu, sahaların kontrolleri belirli aralıklarla yapılarak, ihtiyaç halinde diri örtü ile mücadele, çapalama, sürgün kontrolü ve sulama gibi bakım tedbirlerinin uygulanacağı ifade edildi.