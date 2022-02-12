Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Orman Yolları Tamir Bakım İşlerinde Kullanılmak Üzere Mini Ekskavatör (En az 1 adet ve en az 9 ton/50 kW , paletli Mini ekskavatörün 1000 saat) Çalıştırılması Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
Mini ekskavatör çalıştırılması hizmeti alınacak
ORMAN YOLLARI TAMİR BAKIM İŞLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE MİNİ EKSKAVATÖR (EN AZ 1 ADET VE EN AZ 9 TON/50 KW , PALETLİ MİNİ EKSKAVATÖRÜN 1000 SAAT) ÇALIŞTIRILMASI HİZMET ALIMI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KARADERE DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
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