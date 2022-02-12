Mini ekskavatör çalıştırılması hizmeti alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Orman Yolları Tamir Bakım İşlerinde Kullanılmak Üzere Mini Ekskavatör (En az 1 adet ve en az 9 ton/50 kW , paletli Mini ekskavatörün 1000 saat) Çalıştırılması Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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