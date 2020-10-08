Minibüs bariyerlere çarptı 2 yaralı

TEM Otoyolu'nda Ankara istikametine doğru seyir halinde olan minibüsün orta refüjde bulunan bariyerlere çarptı. Kaza sonucu 2 kişi yaralandı.

Minibüs bariyerlere çarptı 2 yaralı

Haber: Ceylan Beykoz

Saat 23.00 sularında TEM Otoyolu'nun Yeniköy mevkisinde Ankara yönünde seyreden 44 KE 943 plakalı minibüs, sürücüsü 51 yaşındaki Mustafa Koç’un direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu  orta refüjdeki bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Mustafa Koç ve minibüste bulunan bir kişi hafif yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı sürücü ve yanında bulunan kişi, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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