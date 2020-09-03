Minibüs ikiye ayrıldı

Haber: C. Kutay Aykan

Kaza, saat 02.00 sıralarında D-100 Karayolu Organiza Sanayi Kavşağı’nda meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan E. G. idaresindeki 67 ZZ 094 plakalı Wolkvagen marka minibüs, önünde ilerleyen M.A idaresindeki 14 BU 029 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen minibüsün sürücüsü yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan minibüs sürücüsü E.G., tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.