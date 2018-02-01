Haber: Semih Baykal

Bolu TEM otoyolunda İstanbul istikametine giden Gökhan Tekinalp idaresindeki 06 AFC 912 plakalı minibüs tünel çıkışında önündeki Mehmet Aygün’in kullandığı 61 K 3205 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada minibüs sürücüsü yaralanırken, yanında bulunan Ahmet Gül isimli vatandaş minibüse sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü Mehmet Aygün'ün ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil, UMKE, AFAD ve Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Minibüs’te sıkışan ve olay yerinde hayatını kaybeden Gül’ün cesedi olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldıktan sonra cenaze nakil aracıyla Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.