HABER: Kasım Şahin

KOM Şubesinin deneyimli ve başarılı ekipleri hem FETÖ/PDY Terör Örgütüyle hem de kaçakçılarla mücadelesini sürdürmeye devam ediyor. Bir ihbarı değerlendiren KOM şubesinin ekipleri il sınırları içerisinde durdurdukları son model bir minibüs içerisinde yaptıkları aramada aracın zeminine yerleştirilmiş olan piyasa değeri yaklaşık 50 Bin Tl’lik kaçak sigarayı yakaladı. Minibüsün sürücüsü İ.Ö.yü göz altına alırken kaçak sigaraların doğu illerinden istanbula götürüldüğü ve burada piyasaya sürüleceği öğrenildi.