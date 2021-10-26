Minik Arya’nın başına gelemeyen kalmadı

Haber: Ceylan Beykoz

Talihsiz olay 18 Ekim Pazartesi günü meydana geldi. Anaokuluna saat 08.30 sıralarında anne Hülya Y. Çocuğunu okula bıraktı. Serbest etkinlikler dersine giren Arya Y. Sınıf içerisinde sabit olmayan tahta pano ile ileri geri oynamaya başladı. Bir yere sabit olmayan kukla panosu minik Arya’nın parmağına düşerek, sol elinin serçe parmağını kırdı. Olayı gören sınıf Öğretmeni Havva Ş. Minik öğrencisinin kanayan parmağına buz koyarak, anne Hülya Y.’ye haber verdi. Durumun ciddi olduğunu fark eden anne okul önünde kısa süreli sinir krizi geçirdi.

BOLU’DA HİÇBİR HASTANE MÜDAHALE EDEMEDİ

Ambulans aramayan öğretmene kızan anne kucağında çocuğunu hastaneye yetiştirdi. İzzet Baysal Doğum ve Çocuk Hastanesi’ne giden anne Hülya Y., oradan da ‘bu olay çocuk servisini aşar’ cevabını aldı. Daha sonrasında Hülya Y, 4 buçuk yaşındaki çoğunu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine götürdü. Doktorun çektiği film sonrası, minik Arya’nın parmağından çok ciddi kırıklar ve doku zedelenmeleri olduğu fark edildi. Buradan da ambulans ile İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Edinilen bilgiye göre de Hastanede parmağı kontrol eden doktor ise parmakta ki hasarın kalıcı olabileceği parmağın donma riski ve kısalık problemlerin olabileceğini belirtti. 4 buçuk yaşında ki Arya’nın serçe parmağına bakan Doktor, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılacak herhangi bir müdahalenin riskleri daha da artıracağı ve İstanbul, Ankara gibi büyükşehir hastanelerinin bu konuda daha tecrübeli olduğunu söylediği iddia edildi.

AMELİYAT 2 BUÇUK SAAT SÜRDÜ

Kendi imkanları ile Ankara’ya giden aile, Bolu’da ki doktorların yönlendirdiği hastaneye gitti. Aile, 2 buçuk saat süren ameliyat sonrası çocuklarının parmağının düzelip düzelmemesi konusunda büyük endişe duyuyor.

OKULUN BİR KABAHATİ OLMADIĞI İDDİASI

Okul Müdiresi Neşe Ö. ile konuşan aile, kukla panosunun iş güvenliği önlemleri kapsamında neden sabitlenmediğini ve başka ailelerin çocuklarının da bu tür olaylarla karşılaşmasını istemediklerini belirtti. Anaokulunun Müdiresi kukla panolarının MEB tarafından verildiğini ve sabitlenmesine gerek olmadığını ve okulun bir kabahatinin bulunmadığını söylediği iddia edildi.

Minik kızlarının başına gelen bu talihsiz olay sonrası aile, okulun bir özür dahi dilemediğini belirterek, adli işlemleri başlatacağını ifade etti.