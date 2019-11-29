Minik aşçılar hünerlerini sergiledi

Haber: Ceylan BEYKOZ

2023 Eğitim Vizyonu kapsamında Beceri atölyeleri için çocuklara seslenen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bu atölyeler sizin çocuklar. Haydi yeteneklerinizi bu atölyelerde keşfedin. Düşünmek, tasarlamak, üretmek için. Açılmamış kanatların genişliği bilinmez. Açalım kanatlarını çocuklarımızın. Vakit gelmiştir" demesiyle Mengen ilçe Milli Eğitim Müdürü Salih Celepci, Milli Eğitim Bakanlığının 2023 vizyonu çerçevesinde Mengen ilçesinde bulanan ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik atölye çalışmalarında bulunmak üzere Mengen Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bulunan Pastane Beceri Atölyesi’nde atölye çalışması başlattı.

Pasta Beceri Atölyesinde Mengen Cumhuriyet İlkokulu 4. Sınıf öğrencileri ile Mengen Şehit Hasan Durmuş ilkokulu öğrencileri kendi elleriyle açtıkları hamurlarla pasta ve kurabiye yaparak hünerlerini sergilediler. Daha sonra da yapılan pasta ve kurabiyeleri afiyetle yediler. Minik öğrencilerin böylesine güzel bir etkinliğe katılması nedeniyle Aşçılar Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Abdurrahman Elarslan, Şehit Hasan Durmuş İlkokulu Müdürü Emin Eröz’e, öğretmen, veli ve öğrencilere teşekkür edilerek, atölye çalışmalarının devam edeceği bildirildi.