Minik Eller Atölyesi açıldı

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Bağışçılar Vakfı ve Bolulu hayırseverlerin desteği ile Çaydurt Çimento İlkokulu’na yapılan Minik Eller Atölyesi düzenlenen törenle açıldı. Minik Eller Atölyesi’nde öğrencilerin daha yaratıcı, özgün ve girişimci bireyler olarak yetişmeleri için farklı etkinlik alanları bulunuyor. Açılış törenine Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı İsa Özcan, Bolu Bağışçılar Vakfı Başkan Vekili Nahit Abak, Köroğlu Beton A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tekin, hayırsever iş insanları, öğrenci ve velileri katıldı.

BOLU BAĞIŞÇILAR VAKFI VE KÖROĞLU BETON A.Ş ÖNCÜLÜK ETTİ

Açılışta konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, Çaydurt Çimento İlkokulu’na güzel bir atölye kazandırılmasına vesile olan Bolu Bağışçılar Vakfı’na ve diğer Bolulu iş insanlarına teşekkür etti. Eğitimin bir ülkenin geleceği olduğunu hatırlatan Sarıcı, okullarda verilen eğitimlerin yanında, çocukların hayata hazırlanmasında bu tür atölyelerin büyük önem taşıdığını söyledi.

Vakıf olarak Bolu’yu gelecekteki güzel günlere hazırlamak için eğitime büyük önem verdiklerini ve en çok eğitim odaklı projelere destek olduklarını ifade eden Bolu Bağışçılar Vakfı Başkan Vekili Nahit Abak, Minik Eller Atölyesi’nin Bolu’ya ve ülkeye hayırlı olmasını temenni etti. Protokol konuşmalarından sonra Bolu Bağışçılar Vakfı’na ve Köroğlu Beton A.Ş öncülüğünde Minik Eller Atölyesi’nin yapımına katkı veren diğer Bolulu iş insanlarına plaket takdim edildi.

Minik Eller Atölyesi’nin açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, Bolu Bağışçılar Vakfı Başkan Vekili Nahit Abak ve Çimento Çaydurt İlkokul Müdürü İbrahim Yazıcı arasında protokol imzalandı. Minik Eller Atölyesi ile Çimento Çaydurt İlkokulu’nda, öğrencilerin yaşam becerilerini geliştirebilecekleri farklı etkinlik alanları oluşturuldu. Minik Eller Atölyesi ile çocukların hızlı tüketim kültüründen uzaklaşarak, yaratıcılık ve özgün düşüncelerini geliştirmelerini, ata tohumların önemini anlamaları ve paylaşmayı öğrenmeleri hedefleniyor