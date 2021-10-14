Minik eller atölyesini ziyaret ettiler

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Bağışçılar Vakfı Başkanı Nahit Abak ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Gümüş, Genel Sekreter Öznur Akkaya vakfın pandemi öncesi Çaydurt Çimento İlkokulu’nda kurduğu Minik Eller Atölyesi’ni ziyaret etti. BBV heyeti, Bolu Bağışçılar Vakfı Mütevelli Üyesi Hüseyin Tekin'in büyük katkısı ile hayata geçirilen atölyede minik öğrencilerin yaptıkları çalışmaları inceledi.

Bolu Bağışçılar Vakfı’nın destekleriyle pandemi öncesinde Çaydurt Çimento İlkokulu’nda hizmete açılan Minik Eller Atölyesi, okulların açılmasıyla etkin bir şekilde kullanılmaya başlandı. Projeyi hayata geçiren Bolu Bağışçılar Vakfı Yönetim Kurulu da Minik Eller Atölyesi’ndeki gerçekleştirilen eğitim çalışmalarını yerinde incelemek için Çaydurt Çimento İlkokulu’nu ziyaret etti. Okul Müdürü İbrahim Yazıcı BBV heyetine, Minik Eller Atölyesi’nde gerçekleştirilen eğitimler hakkında bilgiler verdi. Atölyede verilen eğitimlerin çocukların günlük yaşam pratiklerinde önemli gelişmeler sağladığını belirten Müdür İbrahim Yazıcı, Minik Eller Atölyesi’ni okullarına kazandırdıklarından dolayı Bolu Bağışçılar Vakfı’na teşekkür etti.

BBV heyeti daha sonra Minik Eller Atölyesi’ni ziyaret ederek, atölyede eğitim alan minik öğrencilerle bir araya geldi. Atölye mutfağındaki eğitime katılan BBV Başkanı Nahit Abak ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Gümüş, öğrencilerle bol bol sohbet etti.