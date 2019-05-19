Minik eller büyük yürekler

Haber: Gönül Olutürk

İlimiz Merkez ilçesinde eğitim veren Aktaş Anaokulunda Bolu İl Müftülüğü tarafından görevlendirilen Kur’an Kursu Öğreticileri Zeynep Şahin ve Düriye Özer’in Değerler Eğitimi Dersleri ile manevi eğitimlerini alan minik öğrenciler ile hazırladıkları yardım kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere geçtiğimiz hafta Cuma günü Türkiye Diyanet Vakfı Bolu Şubesine teslim ettiler.

İl Müftüsü ve TDV Bolu Şube Başkanı Orhan Genç, Müftü Yardımcısı Nihat Kök, Okul Müdürü Çetin Güzel, Müdür Yardımcısı Gülçin Başak Taşdemir, Bolu Müftülüğü Din Hizmetleri ve Eğitimi Şube Müdürü Adem Özdemir, Okul Öğretmenleri, Diyanet Vakfı Bolu Şubesi Yöneticisi Hakan Esen’in katıldığı koli teslim programında konuşan İl Müftüsü Genç: “Kıymetli yavrular Başkanlığımızın bu yılki Ramazan Ayının Teması “Ramazan ve İnfak” sizler bu temaya uygun ne kadar güzel bir iş başardınız. Ne güzel kolikler hazırlamışsınız. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Bizlerde bu kolileri sizlerin adına ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Her zaman mutlu olun inşallah. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Bizde sizlere hediye olarak pastalar getirdik afiyetle yiyin inşallah” ifadelerini kullandı.