Minik eller toprakla buluştu

Haber: Esra Öztürk

Bolu’da 50. Yıl İzzet Baysal İlkokulu’nda 1’nci ve 2’nci sınıfta öğrenim gören 107 öğrenci, “Minik Eller Toprakla Buluşuyor” projesi kapsamında Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde fide dikimi gerçekleştirdi. Okul öğretmenlerinden Emel Çalışkan, Nefise Düzen ve Melek Demircioğlu’nun önderliğinde hayata geçirilen proje kapsamında bugün Karacasu yolu üzerindeki Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nü öğretmenleri ile beraber ziyaret eden 1-C, 1-D ve 2-D sınıfı öğrencileri, tarlaya girerek belediye işçilerinin yardımıyla domates ve biber fidesi dikti. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yerli tohum olan domates ve biber fidelerini toprakla buluşturan, ilerleyen günlerde de bakım ve hasat için yeniden gelecek olan minik öğrencileri ise dalından topladığı organik çileklerden ikram ederek ödüllendirdi.

“Amacımız çocuklarımızın toprakla buluşması sağlamak”

50. Yıl İzzet Baysal İlkokulu 1D sınıfı öğretmeni Emel Çalışkan, yaptığı açıklamada, öğrencileri toprakla buluşturup, üretici bireyler olmasını hedeflediklerini söyledi. Çalışkan, “Minik Eller Toprakla Buluşuyor projesi kapsamında Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde fide dikimi gerçekleştirdik. Amacımız çocuklarımızın toprakla buluşması ve tüketici bireyler değil de üretici bireyler olarak yetişmelerini sağlamak. Bu amaçla da çocuklarımızı iki haftada bir buraya getirerek fidelerimizin ekimi, sulanması ve bakımı konusunda ziraat mühendislerimiz ve biyologlarımız eşliğinde bilgilendiriyoruz hem de toprakla buluşmalarını sağlıyoruz. Bu konuda bize destek olan Park ve Bahçeler Müdürlüğü başta olmak üzere Bolu Belediyesi’ne teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Öğretmen Çalışkan, projenin 107 öğrenci ile devam ettiğini ve çok keyif aldıklarını anımsatarak, “Biz bugün çok keyif aldık. Toprakla buluştu çocuklarımız, fidelerini diktiler. Sulama ve bakımları için tekrar geleceğiz. Hatta ektiğimiz ürünleri toplamaya ve yemeye de getireceğiz çocuklarımızı. Kısacası çocuklarımız üretimden son aşamaya kadar tüm bu sürecin içinde olacak” dedi.

Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2019, 16:30