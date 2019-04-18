Minik ellerden nefis tatlar

Haber: Gönül Olutürk

Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, İzzet Baysal Abant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde açılan Unlu Mamuller Atölyesinde kurabiye yapımını ve kurabiyenin hikayesini öğrenen ilkokul öğrencilerinin çalışmalarına katılarak öğrencilerle sohbet etti.

“OKULDAN KAÇAN ÇOCUKLAR DEĞİL OKULA KAÇAN ÇOCUKLAR”

“Çocuklarımız bu tür atölye çalışmalarımız sayesinde okulu sevecek, okula gelmek isteyecekler” diyen İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe gerçekleştirilen atölye çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Atölye çalışmalarımızda sadece pasta yapmayacağız. Bu sadece başlangıç. Ekmek yapacağız. Ekmeğin nelerden yapıldığını, hangi aşamalardan geçtiğini, topraktan sofraya ekmeğin hikâyesini öğrenecekler, bizzat yaparak yaşayarak öğrenecekler. Bu gelişmiş bir eğitim modelidir. Belki başka bir eğitim modelimiz süt olacaktır. Süte nasıl maya çalınarak yoğurt yapmayı öğrenecekler. Bunları çocuklar bizzat kendileri yaparak öğrenecekler. Bu şekilde kendilerini ispat etmiş olacaklar, görünür olacaklar, özgüvenleri yerine gelecek. Bu sadece bir eğlenceden ibaret olmayacak. Sorgulayan, araştıran bir eğitim sistemine ulaşmak en büyük hedefimiz. Böylelikle ileride çok daha donanımlı Atatürk’ün dediği gibi muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak bir nesil yetiştirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE’YE MODEL OLMAK İSTİYORUZ”

Yasin Tepe açıklamasının devamında ise, “Bizler Sayın Bakanımızın öncülük ettiği Beceri Temelli Atölye çalışmalarını inşallah Bolumuzun tamamında, ilçelerimizde Türkiye’ye model olabilecek şekilde yürütüyoruz. Bugün Unlu Mamuller Atölyesiyle ilk adımı attık. Emek veren tüm arkadaşlarımızı, tüm öğretmenlerimizi ve minik kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Bugün bu kahramanlarımız çok güzel bir iş ortaya koydular, bizlere umut verdiler. Bugünden görüyorum ki yarın daha güçlüyüz” dedi.

Yaptıkları nefis kurabiyelerle usta şeflerden tam not alan öğrenciler, hem eğlenceli dakikalar geçirdi hem de kurabiyenin ham malzemelerden sofraya olan yolculuk hikayesini öğrendi. Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe de eğitimleri başarıyla tamamlayan öğrencileri başarı belgesi vererek tebrik etti.