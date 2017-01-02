banner128

banner101

02 Ocak 2017 Pazartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Minik izciler sokak hayvanlarını unutmadı

    Minik izciler son günlerde merkezi etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle açlık çeken kedi ve köpekler için “Bir kap su, bir kap yemek hayvanlara hayat demek” sloganıyla evlerinden getirdikleri yiyecekleri sokaklara bıraktılar.

    02 Ocak 2017 Pazartesi 15:04
    Bu haber 32 kez okundu
    Minik izciler sokak hayvanlarını unutmadı
    Foto galeriye git Haber: Kasım ŞAHİN

    50. Yıl İzzet Baysal İlkokulu 4 – E sınıfı izcileri ve izci lideri öğretmenleri Seher Çoban ile sokak hayvanlarının aç bırakılmamasına dikkat çekmek ve toplumsal duyarlılığı arttırmak için hem satın aldıkları mamaları hem de evden getirdikleri 1 kap su ve kap yemeği çöp konteynırlarının yanına kedi köpekler için bıraktılar.

    Bir kap su ve yemek hayvanlara hayat demek.

    Kedi ve köpekler hep doysun, dünyamız bereketli olsun sloganları ile insanların bu konuda ki farkındalığını arttırmaya çalıştılar. Küçük izciler evlerinden getirdikleri yiyecekleri poşetler içersine koyarak çöp kutularının yanlarına ve açık alanlara koyarak kedi ve köpeklerin aç kalmamalarını sağladılar. İzcilerin lideri öğretmen Seher Çoban; “Umarız küçüklerin bu duyarlı davranışı, büyüklere örnek olur. Geçtiğimiz yıllarda çevre kirliği konusunda çalışmalarda bulunduk, suyun kıymetini anlatan yürüyüşler yaptık. Bu yılda sokak hayvanlarının aç kalmaması için minik izcilerimize yiyecek ve içecek etkinliğini gerçekleştirdik” dedi.

    Anahtar Kelimeler: Minik, Izciler, Son, Günlerde, Merkezi

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR SEVGİ ÜZERİNE
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolulular“ Görmezden”Gelmezler…
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK REİNA SALDIRISI
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Beşkavaklardaki Binada Görünmez El Kim?
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Bize ne dolardan değil mi?
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ İSLÂM CİHANŞUMÜLDÜR AMA BEYNELMİLELCİ DEĞİLDİR
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Yılbaşı için “Aman Haa” Diyoruz
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Bekçi
  • Aydın Hitit Aydın Hitit KRAMPON
  • Suat Tosun Suat Tosun ORMANCILIK TARİHİNDE KARADERE (BOLU) ORMAN İŞLETMESİ DENEMESİ
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR NE SİYAH NE BEYAZ, FLU
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Üniversitemiz Büyüyor
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER SUKUT ALTIN MI?..
  • ÖMER ERU ÖMER ERU MEHMETÇİKLERİMİZİ UĞURLARKEN
  • Nihal Eker Nihal Eker HAYAT
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş MAHSUR MUYUZ?
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu İBRETLİK HİKAYELER
  • Makinist Makinist Anlayana sivrisinek saz!..
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Beklemeyi Bırakmak…
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Ailelerin Çocukları ile Yapabilecekleri Harika Bir Hafta Sonu Etkinliği: Hobbit House
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni müdür’e özel mesaj…
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar BOLU’NUN ÇOCUKLARI HAKETTİKLERİ YERDE DEMİŞ BİRİSİ, ÖBÜRLERİNE ÇOCUĞU ANLATSA DA BİLSEK!!!
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur KARDELEN KÜLTÜR VE SANAT SARAYINA KAVUŞACAK MIYIZ?
  • Serdar KILIÇ Serdar KILIÇ PROJEYİ GÖRDÜM
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129