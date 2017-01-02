Haber: Kasım ŞAHİN

50. Yıl İzzet Baysal İlkokulu 4 – E sınıfı izcileri ve izci lideri öğretmenleri Seher Çoban ile sokak hayvanlarının aç bırakılmamasına dikkat çekmek ve toplumsal duyarlılığı arttırmak için hem satın aldıkları mamaları hem de evden getirdikleri 1 kap su ve kap yemeği çöp konteynırlarının yanına kedi köpekler için bıraktılar.

Bir kap su ve yemek hayvanlara hayat demek.

Kedi ve köpekler hep doysun, dünyamız bereketli olsun sloganları ile insanların bu konuda ki farkındalığını arttırmaya çalıştılar. Küçük izciler evlerinden getirdikleri yiyecekleri poşetler içersine koyarak çöp kutularının yanlarına ve açık alanlara koyarak kedi ve köpeklerin aç kalmamalarını sağladılar. İzcilerin lideri öğretmen Seher Çoban; “Umarız küçüklerin bu duyarlı davranışı, büyüklere örnek olur. Geçtiğimiz yıllarda çevre kirliği konusunda çalışmalarda bulunduk, suyun kıymetini anlatan yürüyüşler yaptık. Bu yılda sokak hayvanlarının aç kalmaması için minik izcilerimize yiyecek ve içecek etkinliğini gerçekleştirdik” dedi.