Minik kedi, çatıda mahsur kaldı

Haber: Uğur Balaban

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Hattat Emin Barın Caddesi üzerinde bir binanın üzerinde yavru kedinin mahsur kaldığı ihbarını aldı. Binaya giden ekipler, çatıya çıkarak yavruyu kediyi mahsur kaldığı yerden indirdi. Minik kedi mahsur kaldığı yerden indirilince, ekipler çatı ile bina arasında bir yavru kedi daha olduğunu fark etti. Çatı arasında mahsur kalan yavru kedi, kesim motoru ile çatı kesildi ve uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Daha sonra minik yavrular Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim edildi.