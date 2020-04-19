Minik Meryem’e muhteşem sürpriz

Haber: Aysun Beykoz

Bolu'da Karamanlı Mahallesi Irmak Sokak'ta oturan Elif Esen, 155'i arayarak, 6 yaşındaki kızı Meryem'in bugün doğum günü olduğunu söyledi. Yeni tip koronavirüs tedbirleri nedeniyle kutlama yapamadıklarını belirten Esen, kızının bu duruma çok üzüldüğünü ifade etti. Bunun üzerine ekipler Meryem için sürpriz doğum günü hazırlığı yaptı. Küçük kıza pasta ve hediye alan ekipler, sokağa gelip anonslarla Meryem'i kutladı. Daha sonra polis aracından alınan pasta apartmanın içinde hazırlandı ve üzerindeki mumlar yakıldı.

Kendisi için hazırlanan sürprize şaşıran Meryem, mumları üfledi, ardından polislere teşekkür etti. Ekipler, Meryem ve küçük kardeşine hediyeler verdi. Meryem de polislere yaptığı resmi hediye etti.