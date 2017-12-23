Haber: Ceylan Beykoz

AİBÜ Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Müzik Eğitim Uzmanı Gamze ÇALIK ÇETİN tarafından TOBB Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümü öğrencileri ve öğretmenlerine yönelik olarak ‘’Okul Öncesinde Etkinliklerle Müzik Eğitimi- Orff ve Kodaly Yaklaşımı- ‘’konulu eğitim verildi. Verilen eğitimin uygulamasını; TOBB Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümü öğrencileri, Kardeş Okulları Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu’nda, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Recai YÖRÜK’ün de katıldığı programda gerçekleştirdiler. Minikler geleceğin müzisyenleri olma yolunda hünerlerini gösterdiler.