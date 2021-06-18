

Haber: Ceylan Beykoz

Mudurnu’da eğitim-öğretim yılının sona ermesi ile birlikte anaokulu ve ilkokul öğrencileri karne heyecanı yaşadı. Öğrencilere karneleri Mudurnu Kaymakamı Fatih Çevik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Ümit Kavgacıtakdim etti. Kaymakam Çevik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kavgacı ile birlikte Nilüfer Hatun Anaokulunu ve Dumlupınar İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerin karnelerini ve başarı belgelerini verdi. Minik öğrenciler karne heyecanı yaşadı. Kaymakam Çevik, Öğrencilere iyi tatiller dileklerinde bulunarak yaz tatili boyunca kitap okumalarını tavsiye etti.