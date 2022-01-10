Minik öğrencilerden anlamlı ziyaret

Haber: S. Özge Yücel

AkadeMinik Gündüz Bakım Evinin minik öğrencileri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle gazetemize anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Minik öğrencilerle birlikte Kurum Müdürü Sevim dursun ile sınıf öğretmenleri Hanife Öztürk ile Betül Baybaş’da bu anlamlı günde bizleri yalnız bırakmadılar. 2-6 yaş grubu öğrencileri gazetemizin İmtiyaz Sahibi Erhan Beykoz ve Yazı İşleri Müdürü Erdal Tanrıverdi tarafından karşılandı.

Ziyaret ve okul hakkında açıklamada bulunan Kurum Müdürü Sevim Dursun; “Okul öncesi eğitimin, çocuklarımızın sevgi, saygı işbirliği, sorumluluk yardımlaşma ve paylaşma duygularının gelişmesinde çok büyük bir yararı vardı. Çocuklarımızın bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişmelerini, milli manevi ahlaki ve sosyal yönden gelişmelerine, milli manevi ahlaki, kültürel ve insani değerlere bağlılığın gelişmesinde, okul öncesi eğitimin önemi oldukça büyüktür. Çocuklarımızın ilgi ve ihtiyaçlarına göre iyi bir okul öncesi eğitim verildiğinde, ileriki yaşlarda iyi bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, insan haklarına saygılı, topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı, yaratıcı verimli kişiler olarak yetişmelerinde kumrumuz olarak katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu vesile ile tüm gazeteciler gününüzü kutlarız” dedi.

Minik öğrenciler ziyarette, gazeteci ağabeyleriyle bol bol sohbet edip, sordukları sorularla zor anlar yaşattılar. Olay Gündem Gazetesini inceleyen öğrenciler, canlı yayın odasında da sunum yaptılar. Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Erhan Beykoz, öğrencilere masal kitabı hediye ederken, öğrencilerde kendi yaptıkları resimlerle objektiflere poz verdiler.

Gazetemizi ziyaret eden ve çalışan gazeteciler günün kutlayan Sıla Makara, Ada Begeç, Doğukan Eymen Bektaş, Alp Kaan Usta, Defne Şatıroğlu, Zeynep Gökçe Kırkaş, Yusuf Aras Sayın, Vera Çakmak ve Gamze Turan’a bu güzel, anlamlı ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz.