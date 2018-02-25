Haber: Semih Baykal

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, yangın güvenliği konusunda öğrencileri bilinçlendirmeye devam ediyor. Son olarak İtfaiyeciler, kendilerini ziyarete gelen Vali Mehmet Ali Türker Ana Okulu öğretmen ve öğrencilerine yangın güvenliği konusunda bilgilendirme eğitimi verdi. Hem teokrik hem de pratik olarak yangında neler yapılması gerektiği konusunda minik öğrenciler detaylı bilgiler aldılar. İtfaiye kıyafeti giyen minikler itfaiye araçlarına bindiler. Yangın söndürme hortumunun nasıl kullanıldığını öğrendiler.