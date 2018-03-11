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11 Mart 2018 Pazar
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    • Minik öğrencilerden İtfaiyeye ziyaret

    Gerede belediyesi İtfaiye Müdürlüğü geleceğin ışığı olan minik öğrencileri ağırladı. Geçtiğimiz günlerde Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret eden öğrenciler, yangına müdahale konusunda bilgilendirildi.

    11 Mart 2018 Pazar 06:01
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    Minik öğrencilerden İtfaiyeye ziyaret
    Haber: BMA

    Gerede M. H. Çevikoğlu İlkokulu anasınıfının minik öğrencileri Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne ait hizmet binasını ziyaret etti. İtfaiye Müdürlüğü personeli eşliğinde binayı gezen minik öğrencilere, İtfaiye Müdürlüğü tarafından yangın, kurtarma ve ilkyardım konularında bilgi verildi. İtfaiye araçlarının tanınması konusunda da bilgi verilen öğrencilere, trafik kazalarında kurtarma çalışmaları, yangından korunma yöntemleri, yangınlara müdahalenin nasıl yapılması gerektiği anlatıldı.

    İtfaiye çalışanlarının gösterdiği ilgi ve alakadan çok memnun olduklarını ifade eden Okul yöneticileri öğrencilerinin çok şanslı olduğunu belirterek, “Araştırma yapma, problem çözme, olayı yerinde inceleme, yaşama, gözlem yapma ve doğrudan öğrenme gereksinimlerini karşılama amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bu kapsamda da bu hafta çocuklarımızı ev kazaları ve yangınlara karşı bilinçlendirme amacıyla bu işin uzmanı ve bu işi meslek olarak yapan itfaiyeci ağabeyleri, amcaları ile buluşturduk. Belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımıza, minik bir eğitim verdiler" ifadelerini kullandı.

    Belediye Başkanı Mustafa Allar ise yaptığı açıklamada, “Tüm öğrencilerimize bizleri ziyaret ettikleri için çok teşekkür ediyoruz. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizlerde ilerde Vatanımıza, Milletimize faydalı birer birey olarak görev alacaksınız. Belki de içinizden bazılarınız itfaiyeci olacak. İtfaiye Personelimiz yedi gün yirmi dört saat nöbet sistemi ile çalışmakta. Olası bir yangın durumunda vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için acil müdahaleler de bulunuyorlar ve bunun içinde sürekli olarak hazır olmak zorundalar. Ziyaretinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

    Anahtar Kelimeler: Gerede, Belediyesi, İtfaiye, Müdürlüğü, Geleceğin

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