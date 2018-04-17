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    • Minik öğrencilerden muhteşem sergi

    Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu, doğa sevgisi ve geri dönüşümün önemi konusunda yaptıkları eğitim çalışmaları sonucunda atık malzemelerden oluşturdukları eserleri sergiye çıkardı.

    17 Nisan 2018 Salı 10:28
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    Minik öğrencilerden muhteşem sergi

    Haber: Aysun Beykoz

    “Kullanılmayan Malzemeler Şahesere Dönüştüler” isimli geri dönüşüm sergisinin açılışına Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, Milli Eğitim Şube Müdürleri Recai Yörük ve Muvafık Kılıç, Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Gülden Özaydın, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu öğrencilerin dans gösterisi ve mini konseriyle başlayan sergide atık malzemelerden müzik aletleri, resim tabloları, çiftlikler ve daha birçok eser üreten öğrencilerin çalışmalarını inceleyen davetliler hem neşelendi hem de geri dönüşüm bilinci kazandı. Serginin açılışında konuşan Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, “Özellikle geri döşüm konusunda belediyemizle ortaklaşa faaliyetler yürütüyoruz. Bu konu da en duyarlı okullarımız olan anaokullarımız büyük bir fedakarlık sergiliyorlar. Medeni şehirlerde sokağa çıktığınızda bir çöp bulamazsınız. Çünkü herkes bu bilinçle yerlere çöp atmadan temizlik anlayışını yerine getirmektedir. Biz de Bolu’da böyle bir farkındalık oluşturmak gayesindeyiz. Bu çalışmaların öncülüğünü de Vilayet Hizmetler Birliği Anaokulumuz gerçekleştiriyor. Bütün öğretmen ve idareci arkadaşlarımıza özellikle de öğrencilerimize teşekkür ediyorum.” dedi. Minik öğrencilerin koca yürekleriyle ürettikleri eserler 16-19 Nisan tarihleri arasında 14 Burda AVM’de sergilenecek.

    Anahtar Kelimeler: Vilayetler, Hizmet, Birliği, Anaokulu, Doğa

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